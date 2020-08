Werken Scheldeoevers en aanleg Scheldepromenade gaan volgende fase in Didier Verbaere

10 augustus 2020

11u29 0 Wichelen De werken aan de Scheldeoevers en de bouw van een promenade aan het sociaal huis in Wichelen vorderen goed en gaan een volgende fase in.

Begin 2020 is De Vlaamse Waterweg gestart met de stabilisatiewerken aan de Scheldeoever ter hoogte van het Sociaal Huis. Op de rechteroever wordt de dijk, van de Bosbeek tot de Bergenmeersen, verstevigt en wordt een pompstation gebouwd aan de monding van de Bosbeek. Een nieuw jaagpad langs de Schelde zal een alternatief vormen voor de drukke N416

Werken eerste zone vergevorderd, volgende zone in voorbereiding

In de eerste zone van de Bergenmeersen tot Scheldehoek, zijn de werken intussen vergevorderd. De aannemer heeft de rivierbodem gestabiliseerd met zinkstukken en in de oeverhelling een stalen ‘damwand’ geplaatst. Ook de fundering van het nieuwe jaagpad is klaar. Na het bouwverlof werkt de aannemer het jaagpad en de oever verder af.

In oktober starten De Vlaamse Waterweg en de provincie Oost-Vlaanderen met de bouw van een nieuw, ondergronds pompstation aan de monding van de Bosbeek. Die zorgde in het verleden regelmatig voor wateroverlast. Als het water op de Schelde hoog staat, kan de Bosbeek niet meer op natuurlijke wijze naar de Schelde afvloeien. Daarom komen er nu drie pompen, die samen 1000 liter per seconde naar de Schelde kunnen overpompen en zo het water uit de straten zullen houden. De provincie bouwt het pompstation, De Vlaamse Waterweg de uitwateringssluis naar de Schelde. Deze werken zullen in oktober volgend jaar voltooid zijn.

Scheldepromenade

Na de oeverwerken wordt de Scheldepromenade de kers op de taart. Ter hoogte van het Sociaal Huis wordt het Scheldeplein aangelegd. Dat wordt een natuurstenen tapijt van kasseien en granietstroken met trappen langs de oever. Wat verder komt een open ontmoetingsplaats met zitbankjes en een spectaculair uitzicht. Beide locaties worden verbonden door een wandelweg langs de rivier.