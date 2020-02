Weri Di plant 2.075 bomen als compensatie voor nieuwe scoutslokalen Didier Verbaere

17 februari 2020

Scoutsgroep Were Di uit Serskamp plantte 2.075 bomen in de Serskampse bosgordel op een braakliggend terrein aan de Puibroekstraat. Vrijdag staken 130 kinderen van het Gibo al de handen uit de mouwen en staken ze de eerste 750 inheemse bomen en struiken in de grond.

“Bij de bouw van onze nieuwe lokalen drie jaar geleden moesten we een aantal bomen rooien. Als scoutsgroep staan natuur en milieu hoog op onze agenda. Milieu was trouwens ons vorige jaarthema en onze nieuwbouw is uitgerust met zonnepanelen en warmtepompen. Daarom gingen we ook graag in op het aanbod van de gemeente om hun perceel als compensatie te herbebossen”, zegt Dirk Eekhaut van scoutsgroep Were Di.

Onder begeleiding van het Regionaal Landschap Schelde-Durme en met hulp van de schoolgaande jeugd werd het terrein aan de Puibroekstraat van 80 are beplant met 2.075 nieuwe inheemse planten en bomen zoals esdoorn, zwarte els en zoete kers en struiken zoals spork, hazelaar, Gelderse roos en lijsterbes.