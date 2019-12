Warme glühwein op winterse wandeling Natuurpunt Scheldeland Didier Verbaere

03 december 2019

11u52 0 Wichelen Natuurpunt Scheldeland nodigt al haar (nieuwe) leden en sympathisanten uit voor een winterse glühweinwandeling in de Kalkense Meersen op zondag 8 december in Schellebelle. Nieuwe leden kunnen na afloop kennismaken met het bestuur en de werking van de afdeling in de boerderij Het Meersenhof op den Aard.

Natuurpunt beheert het natuurgebied onder meer vanuit Het Meersenhof. Daar overwinteren ook de Gallowayrunderen die in de gebieden grazen. Zachtaardige beesten met een grote aaibaarheid. Om 15 uur start een wandeling met gids door de Kalkense Meersen. Na de wandeling kan je nagenieten met een warm glas glühwein of chocolademelk en een hapje. De Natuurpuntboerderij ’t Meersenhof vind je op de Aard 9A in Schellebelle. Parkeren doe je best op het dorp van Schellebelle, en dan met de gratis veerdienst naar de Aard. Met de fiets kan je tot aan de boerderij. De veerdienst werkt tot 18 uur. Iedereen welkom van 14 tot 17.30 uur.