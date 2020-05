Wagen volledig uitgebrand in Groeneweg terwijl eigenaar aan het snoeien is Koen Moreau

29 mei 2020

15u32 2 Serskamp Op een veld achter de Groeneweg in Serskamp is vrijdagnamiddag een wagen volledig uitgebrand.

De eigenaar was het op het land in de weer met snoeien toen hij plots rook uit zijn wagen zag komen. De man verwittigde de brandweer, maar de vrijwilligers van de posten Wichelen en Wetteren konden niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is onduidelijk. Zondagavond was er in de buurt ook al brand in een houten kamp in een sparrenbos.