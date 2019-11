Wagen beland in beek ter hoogte van Brugsken: dame naar ziekenhuis gebracht Didier Verbaere en Koen Moreau

19 november 2019

09u34 0 Wichelen Ter hoogte van Brugsken in Wichelen belandde een wagen maandagnacht omstreeks 3.15 uur in de beek naast de weg. De wagen bleef ondersteboven in het water liggen. De bestuurster werd door politie en duikers van de brandweer uit haar wagen gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht maar er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn. Vermoedelijk ging de wagen aan het slippen en belandde zo in de grasberm en sloeg overkop. De bestuurster zat vast in de wagen en werd door de hulpdiensten bevrijd. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Later meer.