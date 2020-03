Vrouw (72) overleden na coronabesmetting in woonzorgcentrum Molenkouter Didier Verbaere

22 maart 2020

19u45 266 Wichelen Het woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen is in rouw nadat één van haar bewoners in het ziekenhuis is overleden na een coronabesmetting. De 72-jarige Rosette De Vuyst was samen met twee medebewoners op 16 maart overgebracht naar een ziekenhuis. Zij overleed afgelopen vrijdag in een ziekenhuis in Dendermonde.

De overleden bewoonster is de 72-jarige Rosette De Vuyst. Rosette is geboren op 12 juni 1947 in Wetteren en is gehuwd met Rudy Lemmens (65). Rudy is een gekend figuur in de gemeente en sociaal geëngageerd. Zo is hij de voorzitter van de lokale sp.a-afdeling. Hij stond ook als lijstduwer op de lijst van Wichelen Anders bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Verder zetelt hij in de ouderenadviesraad van de gemeente.

Acht bewoners positief

Op maandag 16 maart testten drie bewoners van het rusthuis positief op het coronavirus. Ook één personeelslid testte positief en werd in quarantaine geplaatst. “In totaal zijn er acht bewoners besmet. Eén bewoner overleed vrijdag in het ziekenhuis. We leven als huis enorm mee met de familie. Er verblijft nog één bewoner in het ziekenhuis en zes anderen wonen opnieuw in hun vertrouwde omgeving, weliswaar in een aparte unit, bij ons. Alle bewoners worden van zeer nabij opgevolgd en omringd met de warmste zorgen”, meldt het rusthuis.