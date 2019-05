Vlaamse Overheid werkt aan maatregelen om knijtenplaag in Schellebelle in te dijken Didier Verbaere

31 mei 2019

18u20 2 Wichelen De afgelopen weken werden opnieuw knijten gespot in de omgeving van Schellebelle. De kleine steekmuggen teisteren er de bewoners in de omgeving van de Schelde. De Vlaamse Overheid neemt maatregelen om de plaag in te dijken en zoekt een duurzame oplossing op lange termijn.

Vorige zomer kreeg de regio te maken met een knijtenplaag. De Vlaamse Overheid is eigenaar van de gebieden in het Sigma project Kalkense Meersen en wil er samen met de gemeente Wichelen alles aan doen om dat scenario dit jaar te vermijden. Het is niet uitzonderlijk dat deze kleine muggen opduiken in Scheldegebied. Ze gedijen goed in de overstromingsgebieden. Maar voor de directe omwonenden vormen ze wel een bron van ergernis. Gezellig buiten in de tuin zitten, was vorige zomer geen optie. Toen werden ook al bressen in de dijk geslagen en water in het gebied gepompt om de muggenlarven te verdrinken.

“Het aanpakken van het knijtenprobleem vereist maatwerk. Er is meer onderzoek nodig om uit te klaren wat nu echt helpt en wat niet, maar intussen testen we wel maatregelen uit die op korte termijn genomen kunnen worden. Zo zetten we in het overstromingsgebied Bergenmeersen in op bijkomende vernatting, zodat de kweekplaatsen voor knijten letterlijk verdrinken”, zegt Sarah Verhaegen, communicatieverantwoordelijke van De Vlaamse Waterweg.

“In het ontpolderde gebied Wijmeers, waar de knijten vorig jaar talrijker dan voordien aanwezig waren, graven we nog voor de zomer een bijkomende vloedgeul. Die garandeert een betere uitstroom van het water, waardoor het leefgebied van de knijten verkleint. De waterdoorstroming spoelt slib en voedingsstoffen weg en gaat zo de ontwikkeling van knijten tegen”, aldus Sarah.

Langere termijn

“Intussen wordt door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid onderzocht wat de meest efficiënte en duurzame oplossing is om knijten te bestrijden. Daarnaast is de Universiteit Antwerpen begin mei gestart met een staalnames op het terrein om de knijtenproblematiek te onderzoeken. Knijten ontwikkelen zich vooral in verse slikken. Na enkele jaren neemt de overlast af. Door enkele ingrepen willen we het probleem volledig inperken”, besluit Verhaegen.