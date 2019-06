Vlaamse overheid bindt strijd aan met knijten in Schellebelle Bijkomende bressen en vloedgeul moeten nieuwe muggenplaag voorkomen Sam Ooghe

16 juni 2019

11u59 0 Wichelen Nu de zomer voor de deur staat, en de eerste knijten opnieuw gespot zijn in omgeving van Schellebelle, neemt de Vlaamse overheid concrete maatregelen om een nieuwe muggeninvasie te voorkomen.

Maandag zal de Vlaamse waterweg nv met de eerste maatregelen starten om het scenario van vorig jaar tegen te gaan. Toen zag Wichelen zich genoodzaakt om het gemeentelijk rampenplan af te kondigen door de zware muggenplaag. Begin juli zwermden honderdduizenden knijten elke avond uit. Dat zijn steekvliegjes van 1 tot 4 millimeter groot, die zich vorige zomer in de overstromingsgebieden langs de oevers van de Schelde in de Kalkense Meersen razendsnel konden voortplanten.

Om een nieuwe invasie te voorkomen, wordt vanaf deze week gezorgd voor bijkomende bressen en een vloedgeul in het gebied. Dat moet het voor de knijtenlarven moeilijk maken om te groeien.

Leefgebied verkleinen

De vloedgeul in Wijmeers heeft twee doelen. “Enerzijds zorgt ze voor meer ruimte voor de rivier, zodat de kracht van de getijdenwerking in de rivier afneemt”, legt Carolien Peelaerts uit, de communicatieverantwoordelijke van de afdeling Zeeschelde-Zeekanaal. “Anderzijds garandeert ze een betere uitstroom van het water in de ontpoldering zelf, waardoor het leefgebied van de knijtenlarven verkleint. De waterdoorstroming spoelt slib en voedingsstoffen weg en gaat zo de ontwikkeling van de larven tegen.”

Met de werken wordt een eerste stap gezet om hun overlast dit jaar te beperken. “De graafwerken zullen enkele weken duren en worden voor het bouwverlof in juli afgewerkt”, aldus Peelaerts. De werken worden deels gefinancierd door Europa, via het Interreg project Immerse.