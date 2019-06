Vlaamse Milieumaatschappij verklaart de oorlog aan Chinese wolhandkrabben in Kalkense Meersen KOEN MOREAU

17 juni 2019

17u36 0 Wichelen In het natuurgebied Kalkense Meersen op de grens van Schellebelle, Wichelen, Kalken en Wetteren en wordt binnenkort niet alleen gestreden tegen knijten. Met speciale vallen wil men ook de exotische Chinese wolhandkrabben een halt toe roepen.

Die krabben kennen in onze regio geen natuurlijke vijanden waardoor hun aantal jaar na jaar explosief toeneemt. Omdat die toename een serieuze bedreiging vormt voor de klassieke diersoorten en planten in het natuurgebied neemt de Vlaamse Milieumaatschappij nu maatregelen.

Concreet komen er twee krabbenvallen die moeten verhinderen dat de dieren nog langer de bodem kaal vreten. Eentje op de Kalkense Vaart en eentje in de Driesesloot. Die val werkt als een soort open trechter waar de diertjes invallen. Ontsnappen is onmogelijk waardoor ze nadien makkelijk te vernietigen zijn.

De bouw van beide vallen start nog deze zomer. Echt effect wordt pas tegen volgend voorjaar verwacht. Een gelijkaardig systeem op de Kleine Nete in het Antwerpse Grobbendonk is alvast een succes. In amper zes maanden tijd werden daar al 715.000 krabben gevangen, verdoofd en vernietigd.