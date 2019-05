Vlaams Belang stijgt fors, Open Vld houdt stand en N-VA bijna overal de grootste Didier Verbaere

27 mei 2019

17u03 14 Wichelen Net als in de rest van Vlaanderen, stijgt ook in de rand van Gent het Vlaams Belang fors. N-VA is in het Vlaams Parlement de grootste partij in Wetteren (22,8 procent), Merelbeke (21,8 procent), Melle (22,8 procent) en Destelbergen (26,8 procent). Open Vld is de grootste in Wichelen (30,4 procent) en Oosterzele (23,9 procent).

Merelbeke heeft met Egbert Lachaert (Open Vld) en Stefaan Van Hecke (Groen) opnieuw twee verkozenen in de Kamer. Zij behaalden respectievelijk 14.637 en 14.593 stemmen in Oost-Vlaanderen.

Burgemeester Kenneth Taylor (Open Vld) van Wichelen slaagde er net niet in om zijn vierde plaats op de Vlaamse lijst te verzilveren. Hij behaalde 9.226 voorkeurstemmen, maar zijn partij greep net naast een vijfde zetel in Oost-Vlaanderen. “Uiteraard ben ik een beetje teleurgesteld, want het was bijzonder nipt. We hadden amper twaalf stemmen te kort voor die vijfde zetel. Maar ik had het ook wat ingecalculeerd. Je voelde gewoon tijdens de campagne dat die ruk aar rechts eraan kwam”, zegt Kenneth Taylor. “Maar ik ben ook bijzonder fier dat Open Vld in Wichelen met 7 procent is gestegen en de grootste is met meer dan 30 procent. Geen enkele andere gemeente scoort beter”, aldus Taylor. Burgemeester Elsie Sierens van Destelbergen kreeg 4.314 stemmen achter haar naam. Eveline Hoste 6.994 voor de Kamer.

De traditionele partijen CD&V en sp.a gaan zowat in elke gemeente achteruit. Lisa Colman (sp.a) kan terugblikken op een mooi resultaat met 3.929 stemmen in Oost-Vlaanderen voor de Kamer. Andy De Cock uit Laarne kreeg voor Open Vld 4.864 stemmen. Voor N-VA behaalde nieuwkomer Sofie Wijmeersch uit Wetteren 7.213 stemmen op de effectieve lijst voor het Vlaams Parlement en Lena Van Der Gucht 4.596 stemmen bij de opvolgers voor de Kamer.