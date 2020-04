Video: Personeel gemeente brengt pakkend eerbetoon aan collega’s in Molenkouter: “Kippenvel.” Didier Verbaere

11 april 2020

Wichelen Het gemeentepersoneel van Wichelen trok in stoet naar het woonzorghuis Molenkouter om hen een hart onder de riem te steken. Hun eerbetoon werd mooi in beeld gebracht.

Met 31 coronabesmettingen en 10 doden is Molenkouter één van de zwaarst getroffen rusthuizen in Vlaanderen. Aan het gebouw werd een groot hart geplant en ook letterlijk de lucht in gelaten. Burgemeester Kenneth Taylor, regisseur van opleiding, liet dit alles professioneel in beeld brengen. “Het was zeer emotioneel en ik kreeg er kippenvel van. Chapeau voor alles wat onze mensen hier doen”, aldus Kenneth.