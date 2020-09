Victor en zijn goed-gevoelmachine op bezoek in Vrije Basisschool Belleveer

Didier Verbaere

29 september 2020

17u12 0 Schellebelle Victor en de goed-gevoelmachine waren dinsdag te gast bij de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar van de Vrije Basisschool Het Belleveer in Schellebelle met een voorstelling rond pesten.

Victor is een uitvinder die een machine heeft gemaakt om voorvallen te onderzoeken. Zo kan hij aangeven of iets een goed gevoel of niet geeft. Met hulp van de kinderen kon de machine opgestart worden. Via filmpjes konden de kinderen mee in zijn hoofd kijken rond wat er zich allemaal in zijn leven en op zijn school afspeelde.

Heel herkenbare taferelen die Victor samen met de kinderen ontrafelde. Zo leerden ze al wat pesten is en hoe ze er samen iets kunnen aan doen. Elk kind kreeg ook een mini goed-gevoel-machine in de vorm van een latje met een groene ik-voel-me-goedkant en een rode ik-voel-me-niet-goedzijde om hun gevoelens beter bespreekbaar te maken. Victor had ook nog een mooi voorleesboek en de handpop om ervoor te zorgen dat de school het thema levendig kan houden doorheen het schooljaar. De voorstelling kwam er met medewerking van School tegen pesten en dankzij de sponsoring van lingerie Van De Velde.