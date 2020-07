Vicepremier Alexander De Croo lovend over Stokerij Rubbens: “We willen ook na de crisis ontsmettingsalcohol blijven produceren” Didier Verbaere

03 juli 2020

17u50 2

Wichelen Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) bracht vrijdagnamiddag een bezoek aan Stokerij Rubbens in Wichelen. Zij waren de eerste stokerij in Vlaanderen die bij het begin van de coronacrisis overschakelden van de productie van alcohol, jenevers en gin op ontsmettingsalcohol.

Bij de start van de COVID19-crisis dreigde er een tekort aan ontsmettingsalcohol. Heel wat brouwerijen en stokerijen stonden klaar om in de bres te springen. Stokerij Rubbens in Wichelen was de eerste die haar productie omschakelde. Ze haalden er zelfs enkele weken geleden de internationale pers mee in de New York Times.

“We hebben toen de regels via de FOD Financiën tijdelijk versoepeld zodat brouwerijen en stokerijen van bier en sterke drank konden overschakelen op de productie van ontsmettingsalcohol”, zegt vicepremier Alexander De Croo.

1 miljoen liter

In normale omstandigheden verwerkt de stokerij zo’n 400.000 liter alcohol per jaar. “Tijdens de drie maanden crisis dreven we de productie op tot 1 miljoen liter. De nood was hoog en het was letterlijk feest op de parkings van de ziekenhuizen en woonzorgcentra toen we langskwamen met ontsmettingsmiddelen. We zijn blij dat we zo snel konden overschakelen en meteen de nodige vergunningen kregen”, zegt zaakvoerder Hendrik Beck. “Ook na de crisis willen we de productie verderzetten en ontsmettingsalcohol in ons assortiment behouden. Het is beter dat dit in Vlaamse handen blijft en we kwaliteitsvolle producten voor de eigen markt kunnen voorzien”, zegt Hendrik.

“Ontsmettingsmiddelen zullen hoogstwaarschijnlijk een blijvend gebruiksmiddel in onze maatschappij zijn. Ook na de crisis. Zelfs tijdens de gewone seizoengriep is dit een hulpmiddel. Het is uniek in de wereld dat zo’n 15 lokale stokerijen en brouwerijen meteen aan de productie begonnen voor de Belgische maar ook internationale markt”, besluit De Croo.



