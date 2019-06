Verven De Coninck viert 60ste verjaardag op nieuwe locatie Didier Verbaere

12 juni 2019

16u32 6 Wichelen De Coninck verven en decoratie vierde haar 60ste verjaardag op een gloednieuwe locatie in Serskamp. De zaak verhuisde onlangs van de Biesakker naar de Dorpstraat waar de familiezaak haar intrek nam in het rustieke interieur van de voormalige feestzaal Lekker Vlaams.

Verven De Coninck is een begrip in de regio. De zaak werd gesticht door Jean Carlo De Coninck in 1959. “Ons vader was eigenlijk een scheikundig ingenieur maar had ook een neus voor zaken. In de jaren ’50 waren alle buitenramen en deuren en de rolluiken van de huizen in hout. Dus begon hij verven te fabriceren in zijn garage om aan de man te brengen. Vandaag is dat uitgegroeid tot ons eigen huismerk Jomani”, vertelt zoon en zaakvoerder Johan De Coninck.

Hij is gehuwd met Martine De Wilde, voormalig schepen in de gemeente en vandaag medezaakvoerder bij het familiebedrijf. “Johan en ik zijn ook beide geboren in 1959, het jaar dat de winkel werd opgericht. Het stond dus in de sterren geschreven dat we samen hoorden”, lacht ze.

Naar aanleiding van de verjaardag organiseerde De Coninck een grote tombola onder de klanten. Wolf (6) en Lasse (3) deden een duit in het zakje als onschuldige kinderhanden bij de trekking van de winnende loten. De toekomst is dus verzekerd in het bedrijf.