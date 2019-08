Veroordeelde Schellebellemoord opgepakt na plan om naar Servië te vluchten BETROKKENE IN SCHELLEBELLEMOORD WILDE IN BUITENLAND STRAF ONTLOPEN Jeffrey Dujardin en Didier Verbaere

14 augustus 2019

07u31 0 Wichelen De dochter van Prosper Van Der Borght (78), Berlinda, werd vorige vrijdag opgepakt in Aalst. Ze kreeg 21 jaar cel kreeg in beroep voor haar betrokkenheid bij de Schellebellemoord. Berlinda had nog twee maanden uitstel gevraagd voor haar opsluiting, maar ze had andere plannen. De vrouw had verteld dat ze ging vluchten naar Servië, waardoor de politie in actie schoot.

De 59-jarige dochter van Prosper, met wie hij in het verleden een incestueuze relatie had, werd vrijdag opgehaald om haar celstraf van 21 jaar uit te zitten in de gevangenis. "Prosper contacteerde me in paniek, hij snapte het niet", zegt zijn advocaat Kristiaan Vandenbussche. Verschillende bronnen vertelden aan onze krant wat er is gebeurd.

Servië

"Berlinda had al aan verschillende mensen verteld dat ze ging vluchten naar het buitenland", klinkt het. De dochter heeft al even een nieuwe vriend, een Serviër. "Ze ging ermee richting Servië vertrekken." Het duurde niet lang vooraleer dat nieuws zich verspreidde en tot bij de burgerlijke partij was terechgekomen. Zij besloten dan ook om de politie in te lichten, waarna een onmiddellijke aanhouding werd gevorderd. Berlinda werd vrijdag in Aalst opgepakt.

Zuurstoftekort

Doordat de dochter nu in de cel zit, staat de zwaar zieke Prosper er alleen voor. "Op familie kan hij niet rekenen", zegt Kristiaan Vandenbussche. "Hij hangt af van zijn buren zodat hij iets kan eten." Met Prosper gaat het al enige tijd niet goed, vele ziekenhuisopnames eisten zijn tol. Toen het proces startte in het Gentse hof van beroep was de man een schim van zichzelf, fel vermagerd en gekluisterd aan een rolstoel met zuurstof. "Hij is afhankelijk van zijn zuurstofflessen", zegt Vandenbussche.

Het is afwachten of Prosper naar de cel moet, zijn advocaten tekenden cassatieberoep aan tegen de uitspraak van het hof. "Enkel Berlinda heeft als enige betrokken partij in de Schellebellemoord geen cassatieberoep aangetekend."

Medische toestand

In beroep kreeg de pater familias een effectieve gevangenisstraf van 23 jaar. Als het Hof van Cassatie oordeelt dat er tijdens het proces geen fouten zijn gemaakt, dan zal Prosper ook naar de gevangenis moeten. Al blijft het wel afwachten of zijn medische toestand dat zal toelaten, wat vaak aangehaald werd tijdens het proces. "Het valt natuurlijk nog te zien wat de uitkomst is in het Hof van Cassatie. De politie heeft hem in augustus 2011 opgepakt, in 2013 lieten ze hem weer vrij omdat hij letterlijk aan het sterven was in de gevangenis. Hij onderging een spoedoperatie en is nu zes jaar vrij. Hem opnieuw in de cel steken en daar laten sterven, dat lijkt me niet menswaardig. Afhankelijk van zijn gezondheidstoestand kunnen we na Cassatie nog een verzoekschrift indienen bij de strafuitvoeringsrechtbank, voor een vrijstelling van gevangenneming. Met de nodige informatie van zijn artsen er bij."