Verdienstelijke inwoners gehuldigd op laatste gemeenteraad van het jaar Didier Verbaere

19 december 2019

Na de laatste gemeenteraad van het jaar zette het gemeentebestuur van Wichelen een aantal verdienstelijke inwoners in de bloemen.

Kristof De Winne, Maaike De Visscher, Simon, Saskia en Briek uit Serskamp zetten zich actief in voor het opruimen van zwerfvuil. Evelien Van Den Bossche en Thomas Verhoeven haalden een plaats in de Top 100 van beste huwelijksfotografen ter wereld. Vito Mory, chef-kok in Melle, behaalde de titel van Meilleur Jeune Chef Rôtisseur. Laurent De Maertelaere is dirigent, muzikant bij Eendracht Maakt Macht in Massemen en trouwe trompettist van het Te Velde en de Last Post. Yvan De Backer kreeg het gouden ereteken als laureaat van de arbeid en Anny Verbeke een zilveren ereteken.