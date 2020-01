Verdachten moord op cafébaas Nest Lalmant veroordeeld voor reeks inbraken en heling, onder andere in Café Cabana Nele Dooms

14 januari 2020

17u49 0 Wichelen De Dendermondse strafrechter veroordeelde dinsdag Mario V.V. (48) uit Wichelen tot vijf jaar en achttien maanden celstraf voor een hele reeks diefstallen, inbraken en pogingen daartoe. De man is één van de twee verdachten voor de moord op cafébaas Nest Lalmant van café Cabana in Serskamp, in 2016. Ook kompaan Davy V. (40) uit Herzele is één van de moordverdachten. Hij is dinsdag schuldig bevonden aan heling. Onder andere de diefstal van een reeks handbogen uit café Cabana is één van de feiten.

Twee gestolen handbogen, een paar handschoenen, tape en kledij. Dat werd gevonden bij een huiszoeking bij de ouders van Davy V. in een garagebox in Bambrugge in november 2016. Die huiszoeking vond plaats in het kader van het moordonderzoek naar aanleiding van de dood van Ernest “Nest” Lalmant, cafébaas van Café Cabana in Serskamp. De man werd eind oktober dood aangetroffen in zijn chalet aan zijn café. De handbogen bleken een paar dagen voordien gestolen uit de café. Onder andere daarvoor stonden Davy V. en Mario V.V. nu voor de Dendermondse rechter.

Het was niet het enige waar het duo voor terechtstond. In totaal draaide het proces rond een tiental feiten van diefstallen, inbraken en pogingen daartoe, haast allemaal in het najaar van 2016. Feiten werden gepleegd in onder andere Lede, Serskamp en Wichelen. Meermaals gebruikte V.V. ook geweld. Zo werd in Gent in november 2014 ook een vrouw brutaal overvallen. Meestal werd geld buit gemaakt.

In café Cabana werd naast de waardevolle handbogen van de schuttersmaatschappij ook een geldlade van de biljarttafel gestolen. Enkele maanden eerder werd er ook kleingeld gestolen. Terwijl de recherche eind 2016 bezig was met het moordonderzoek, ging die er aanvankelijk van uit dat de diefstallen niets met de moord te maken hadden. Maar de huiszoeking in Bambrugge bracht de speurders op andere gedachten. Davy V. had zijn schamele bezittingen gestockeerd in de garagebox van zijn ouders en daar waren ook de gestolen handbogen bij. Voor buurtbewoners kwam de link tussen de diefstallen en de vermeende moordenaars niet als een verrassing: V.V. kende de omgeving én de café als zijn broekzak omdat hij er vroeger vaak rondhing.

Uiteindelijk besliste de rechter nu dat Mario V.V. schuldig is aan de inbraken en D. aan heling. Deze laatste kreeg geen extra straf, omdat hij eerder al voor gelijkaardige feiten van heling in eenzelfde periode een straf kreeg.

De moord op cafébaas Nest is dan weer een andere zaak. V.V. en D. worden door het gerecht allebei aanzien als daders. V.V. ontkent in alle toonaarden. D. bekent dat hij bij een overval op de cafébaas aanwezig was, maar zegt niets met zijn dood te maken te hebben. Lalmant werd op maandagochtend 31 oktober dood aangetroffen in zijn chalet naast zijn café op de Wanzelesteenweg in Serskamp. Hij was gekneveld met tape, geschopt en geslagen en bewerkt met een beitel tot hij bezweek. Hoogstwaarschijnlijk omdat hij niet snel genoeg wilde vertellen waar hij zijn spaarcenten, zo’n 2.000 euro, bewaarde. Of misschien omdat hij één van de overvallers, zijn vroegere buurjongen Mario V.V. had herkend...

Mario V.V. is alleszins geen onbekende voor het gerecht. Hij werd nog al veroordeeld voor familiaal geweld, rijden onder invloed en agressie. In de gevangenis leerde hij Davy D. kennen, ook al een man met een zwaar gerechtelijk verleden en veroordelingen voor onder andere bedreigingen met een vuurwapen. In zijn omgeving in Herzele stond D. bekend als “een labiele drugsverslaafde met een kort lontje”.