Verdachte vluchtmisdrijf gevat Didier Verbaere

13 september 2019

De politie van Wetteren kon een verdachte van een vluchtmisdrijf in Schellebelle opsporen. De bestuurder reed donderdagavond om 22.40 uur drie geparkeerde wagens aan in de Hoogstraat en sloeg op de vlucht. De verdachte werd even later gevat door de agenten.