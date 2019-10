Veerdienst vaart minder door werken op Aard in Schellebelle Didier Verbaere

21 oktober 2019

15u37 2 Wichelen De Vlaamse Waterweg voert van 28 oktober tot eind november werken uit aan de Aard in Schellebelle. De Veerdienst over de Schelde zal tijdens de werken beperkt uitvaren tijdens de week en van 9 tot 18 uur tijdens het weekend.

Het pleintje op Aard in Schellebelle wordt heraangelegd om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verbeteren. Vandaag loopt het fietspad langs de Schelde rechtdoor over het plein. Dat veroorzaakt conflicten met de gebruikers van de veerdienst. Het fietspad wordt daarom verplaatst.

“Om de hinder voor de inwoners te beperken, besliste het gemeentebestuur dat de veerdienst wel zal varen tijdens de werken, in tegenstelling tot eerdere berichten. Om de werken zo min mogelijk in het gedrang te brengen zal de veerdienst tijdens de week in drie blokken varen”, zegt algemeen directeur Roos Coppens van Wichelen. De overzet kan je dan nemen van 7 tot 8.30 uur, van 12 tot 12.30 uur en tussen 16 en 18 uur. Tijdens het weekend en op feestdagen geldt de normale regeling en zal de veerdienst varen van 9 tot 18 uur.