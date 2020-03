Veer Schellebelle blijft open voor wandelaars en fietsers Kalkense Meersen Didier Verbaere

19 maart 2020

22u23 0 Wichelen Wie dit weekend een frisse neus wil halen in de Kalkense Meersen, kan het natuurgebied vanuit Schellebelle nog steeds bereiken via het veerpont. De overzetboot blijft ook tijdens de coronacrisis operationeel.

“Het Veer valt voor De Vlaamse Waterweg onder de diensten van openbaar vervoer en moet dus open blijven”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) van Wichelen. Uiteraard gelden ook hier de voorschriften om de nodige afstand te bewaren. “Er zullen maximum acht mensen gelijktijdig overgezet kunnen worden en het zal misschien wat langer aanschuiven zijn maar het is vervoer in openlucht en dus veilig”, zegt Kenneth. “De veerdienst openhouden is niet alleen belangrijk voor de wandelaars in het gebied maar vooral voor de bewoners van de Aard”.