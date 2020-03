Veel volk in de Kalkense Meersen maar te veel mensen houden zich niet aan de regels volgens Natuurpunt Didier Verbaere

22 maart 2020

18u25 0 Wichelen Heel wat fietsers en wandelaars genoten zondag van de buitenlucht in het natuurgebied van de Kalkense Meersen tussen Laarne, Wichelen en Uitbergen. Maar te veel volk hield zich volgens Natuurpunt niet aan de regels. “Mensen lopen te veel buiten de paden en verstoren het broedseizoen”, zegt conservator Peter Claus.

Het was druk in de Kalkense Meersen. Zeker voor een zondag in maart. Maar heel wat mensen ontsnappen nu éénmaal gaat aan de isolatie van de vier muren in deze coronatijden en trekken de natuur in. Die massa volk zag je niet meteen in het immense gebied. Maar omstreeks 16 uur overwoog de politie toch even om het veerpont tussen Schellebelle en den Aard af te sluiten omdat daar meer dan honderd mensen stonden te wachten op de overzet. Door de maatregel mogen slecht vijf passagiers tegelijk aan boord. Maar ook die file loste zichzelf op.

Toch was het volgens Natuurpunt, beheerder van het natuurgebied, redelijk problematisch deze namiddag. “er liep werkelijk overal volk en helaas niet alleen op de wandelpaden. Op heel wat verboden terreinen, op doodlopende stukken aan de verkeerde kant van de Kalkense Vaart. Iedereen wandelt en fietst er maar doorheen en op die manier wordt dit een ramp voor het broedseizoen”, zegt conservator Peter Claus. De natuurvereniging wil nu extra infoborden en poorten tussen de verboden gebieden plaatsen. “Iedereen blijft welkom in de Kalkense Meersen. Maar hou je alsjeblief aan de regels”.