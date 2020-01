Vandalisme in Serskamp: politie zoekt getuigen Didier Verbaere

27 januari 2020

18u32 4 Wichelen In de Perrestraat, Huilaart en Dorpstraat in Serskamp werd zondagochtend vandalisme vastgesteld aan verschillende huizen. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.

In de Perrestraat in Serskamp werd onder meer een gemetste brievenbus en een muurtje vernielt. Verderop in de straat werd een andere brievenbus beschadigd en ook in de Dorpstraat en op Huilaart werden beschadigingen vastgesteld. De politie roept getuigen op om zich te melden via pz.wlw@police.belgium.eu en bijverdachte handelingen onmiddellijk 101 te bellen.