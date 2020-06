Vandalen op pad in Wichelen Didier Verbaere

12 juni 2020

In de Hoogstraat in Schellebelle werden afgelopen week krassen aan de achterzijde van een personenwagen aangebracht. En op Moleken in Wichelen werden afgelopen dinsdag tussen 16 en 17.35 uur verschillende brievenbussen beschadigd in de inkomhal van een appartementsgebouw. Getuigen van dit vandalisme kunnen dit melden via de lokale politie op pz.wlw@police.belgium.eu.