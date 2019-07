Vallen geplaatst om knijten te bestrijden : later volgen er meer. Didier Verbaere

11 juli 2019

12u43 7 Wichelen Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) heeft deze ochtend acht vallen geplaatst om knijten af te vangen in Schellebelle. De minuscule steekmuggen zorgen al twee zomers voor overlast in de buurt van de Schelde. Eerder werd in het leefgebied van de muggen aan het ontpolderde gebied een extra vloedgeul gegraven om te larven te bestrijden.

De vallen die het KBIN plaatste dienen om de overlast van de volwassen knijten te bestrijden. “Dat doen we met speciale vallen die knijten en muggen lokken en vervolgens doden. Ze stoten CO2 uit, net zoals de mens bij het uitademen, die de muggen en knijten aantrekken”, aldus Filip De Block van het KBIN. Er zijn op de markt verschillende typen vallen beschikbaar die werken volgens verschillende mechanismen. Er werden nu drie verschillende valtypen op acht locaties geplaatst. “We gaan na of dergelijke vallen echt de aantallen knijten kunnen verlagen, welke valtypes het meest efficiënt zijn en hoe gebruiksvriendelijk ze zijn. De komende acht weken zullen experts dit van nabij opvolgen. Op die manier willen we snel te weten komen of dergelijke vallen ons kunnen helpen en welk type we dan best gebruiken.”

Extra vloedgeul

De nieuwe vloedgeul die in het gebeid werd gegraven is ondertussen via drie openingen verbonden met de Schelde en moet voor extra doorstroming van water zorgen waardoor slib en voedingsstoffen uit het gebied spoelen. Op die manier kan de knijt zich moeilijker voortplanten. Met beide maatregelen hoopt de Vlaamse Waterweg en de gemeente Wichelen de plaag te stoppen.