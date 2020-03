Vader Hans en dochter Noor maken Coronalied over lockdown Didier Verbaere

25 maart 2020

17u16 0

Deze coronacrisis wakkert ook de creativiteit aan bij mensen. Zo maakten Hans Huylebrouck en zijn dochter Noor uit Schellebelle dit Cornonalied over het dagelijkse leven in lockdown. Beiden zijn lid van het wereldkoor Abadabukileyo van het Sint-Gertrudis College in Wetteren en Hans zingt in het lokale mannenkoor.

