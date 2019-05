Unieke en zeldzame loopgravencello te beluisteren tijdens boekvoorstelling WOI Didier Verbaere

23 mei 2019

10u52 2 Wichelen Wereldwijd bestaan er slechts vier exemplaren meer van een ‘trenchcello’, een strijkinstrument dat tussen 1880 en 1890 werd gebouwd door de gerenommeerde Engelse vioolbouwers Hill and Sons. Zij hebben er twee in bezit in hun collectie, ééntje ligt in een kluis van een cellist in Londen en ééntje hangt aan de muur van muzikant Herman Gertner in Serskamp.

Zeldzamer dan een Stradivarius

Naar aanleiding van de boekvoorstelling over Joannes Van Kets, oorlogsbrancardier en fotograaf uit WOI, kan het publiek kennis maken met de uitzonderlijk warme klanken van dit zeldzame instrument. “Zeldzamer dan een Stradivarius”, zeggen experts vandaag.

Op de rommelmarkt

Twintig jaar geleden kocht Herman Gertner de vreemde houten en rechthoekige cello op een rommelmarkt in het Duitse München voor 150 mark, omgerekend zo’n 75 euro. “Het instrument zag eruit als een doos en het is ook een doos. Je kan de cello uit elkaar halen en de onderdelen in de klankkast opbergen. Het is gebouwd als ‘Holiday Cello’ om mee op reis te nemen. Maar ik had dus geen idee welke geschiedenis eraan vast hing”, zegt Herman. “Zelfs het befaamde muziekmuseum in Leipzig had dit nog nooit gezien en kon me niet helpen”, aldus de leerkracht op rust die 40 jaar geleden in Serskamp strandde. Als muzikant van verschillende bands verzamelt hij instrumenten.

Vorig jaar vielen enkele puzzelstukken in elkaar. “Mijn dochter kwam thuis met een Franse CD Les Chanson d’alors met oorlogsliederen uit de loopgraven van 14-18 in Ieper. Op de coverfoto herkende ik mijn instrument en konden we de geschiedenis achterhalen. “Het instrument bleek een “holiday cello”, in zeer kleine oplage tussen 1890 en 1900 gemaakt door de toen destijds beste viool- en cellobouwers van Engeland, “Hill and Sons”. Er werden er ongeveer twintig gebouwd en vandaag bestaan er, voor zover bekend, nog slechts vier exemplaren van wereldwijd. Twee zijn in het bezit van Charles Beare van “Beare Violins Ltd”, en één ligt in een kluis van een cellist in Londen”, zegt Herman.

Ook Harold Triggs, tweede luitenant in het Royal Sussex regiment, had een exemplaar in zijn bezit. In 1917 en 1918 speelde hij in de loopgraven van Ieper, te midden van alle oorlogsgeweld, op zijn “Holiday Cello” voor zijn mede frontsoldaten en-officieren. Kort voor het einde van de oorlog raakte hij in Duitse krijgsgevangenschap. Maar hij overleefde alle geweld en vond zelfs na de oorlog zijn instrument terug. In 1962, kort voor zijn dood, verkocht Triggs zijn instrument aan de “Beare Company”, experts op het gebied van strijkinstrumenten. De instrumenten werden in de loopgraven ook nagemaakt met munitiekistjes. Maar er werden dus slechts een 20-tal originele gefabriceerd in Londen.

“In 2014, ter gelegenheid van de herdenking van het begin van WOI, organiseerde de Engelse zender BBC, in samenwerking met Charles Beare van “Beare Violins Ltd” een herdenkingsconcert. Daar liet de wereldberoemde cellist Steven Isserlis het instrument na bijna honderd jaar weer herleven. Sindsdien staat dit instrument bekend als “trench cello” of loopgravencello. Isserlis was zo aangedaan door de warme en gevoelige klank dat hij in 2017 een cd met de cello opnam, die in 2018 werd uitgebracht ter gelegenheid van de herdenking van het einde van WOI”, vertelt Herman.

“Charles Beare en Steven Isserlis hebben me ondertussen bevestigd dat ook mijn cello één van de laatste trench cello’s is. Ze noemen het zeldzamer dan een Stradivarius (wereldberoemde en peperdure viool). Hoeveel dit instrument waard is, weten we niet. Er werd nooit eerder een exemplaar openbaar in een veilig verkocht. Dus het blijft gissen wat de waarde is. En ik wil het ook niet verkopen en ik heb een goeie waakhond”, lacht Herman.

Maar de klank van zijn unieke instrument wil hij wel delen. Op vrijdag 28 juni wordt in de kapel van Bruinbeke het boek ‘Het geestelijk testament van Joannes Van Kets, dodengang brancardier en fotograaf tijdens WOI’, voorgesteld. Een boek met onder andere ruim 125 foto’s die Kets maakte tijdens zijn verblijf aan het front. “Cellist Lieven Vandewalle zal die avond enkele nummers spelen op de cello en het publiek laten genieten van de klanken uit de loopgraven”, besluit Herman.