Uitgelaten sfeer in Het Belleveer: alle kinderen van de lagere school opnieuw present Didier Verbaere

08 juni 2020

12u41 0 Wichelen Voor het eerst in 11 weken mochten ook de kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar opnieuw naar school in de Vrije Basisschool Het Belleveer in Schellebelle. “Er heerste een uitgelaten sfeer”, klinkt het op de school.

Het was wat wennen om na zoveel weken vriendjes en vriendinnetjes opnieuw te zien zonder elkaar eens goed te mogen vastpakken. “Maar eens in de klas, konden ze honderduit vertellen hoe ze de coronatijd tot nu toe beleefd hadden. En we zijn blij dat we de achterstallige lessen rekenen, taal en Frans opnieuw kunnen geven”, zegt juf Kim van het 5de leerjaar.