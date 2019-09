Twee ondernemers openen met Buro Lesco coworkingplek op site van stokerij Rubbens Bureau huren wanneer je hem nodig hebt is nieuwe trend Didier Verbaere

16 september 2019

14u31 0 Wichelen Grotere steden hadden er al een, maar nu heeft ook Wichelen een coworkingplek of bureauruimte die je kan huren wanneer je ze nodig hebt. Wouter Van Hauwermeiren en Christophe De Kimpe starten met Buro Lesco op de site van Stokerij Rubbens.

“Heel wat zelfstandige ondernemers of creatieve geesten hebben nood aan bureauruimte, maar vaak slechts enkele dagen per maand. Dat zag ik ook bij mijn eigen bedrijf in Zele. We hebben een vrij wisselende agenda met heel drukke en heel kalme periodes. Dan is het behoorlijk frustrerend dat de vergaderruimte meer dan 80 procent van de tijd gewoon leeg staat”, zegt Wouter Van Hauwermeiren.

Voor alle doeleinden

De zaakvoerder van Dynamic Dimension (virtual reality) bundelde de krachten met collega-ondernemer Christophe Kimpe van IT-bedrijf AT Vice bvba en richtte in Wichelen Buro Lesco op. “Buro Lesco is opgesplitst in drie ruimtes. We hebben een flexdesk waar je per dag of langer een bureau kan huren. Het is een silence office waar je in alle rust kan werken. Ideaal ook voor starters die niet continu een eigen bureau nodig hebben”, legt Wouter uit. “Daarnaast is er een vergaderruimte voor zes tot acht personen waar je alle faciliteiten hebt voor meetings, conference calls, projecties en onderhandelingen. En in een derde ruimte gaat het er wat relaxter aan toe met gezellige zetels voor informele babbels of presentaties. Wifi, koffie en frisdrank zijn in de huurprijs inbegrepen”, zegt Wouter.

Toekomst

“In Gent, Aalst en Antwerpen vind je dergelijke co-working plekken reeds voldoende, maar Wichelen was een blinde vlek en ligt centraal in die driehoek. We zijn er van overtuigd dat regionale coworkingplekken de toekomst zijn voor jonge ondernemers. Organisaties zoals CM en SVK huren nu reeds onze vergaderzaal regelmatig af. En ook rijschool Donkmeer geeft hier haar opleidingen”, zegt Wouter. “Uitbreiding op deze site is zeker nog mogelijk. En we denken zelfs al aan een beperkt aanbod van deelauto’s en -fietsen voor de deur”, besluit Wouter. Alle info op www.burolesco.be.