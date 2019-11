Twee extra vallen moeten volwassen knijten vangen langs de Schelde Didier Verbaere

27 november 2019

20u53 10 Wichelen In het Sociaal Huis van Wichelen stelde het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Natuur en Bos Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg maatregelen voor om het knijtenprobleem in Schellebelle aan te pakken. De jongste jaren veroorzaken deze kleine steekmuggen heel wat overlast voor de bewoners langs de Schelde.

Sinds de aanleg van het nieuwe getijdennatuurgebied Wijmeers in de Kalkense Meersen groeide de populatie van knijten of kleine steekmuggen in het gebied. Problematisch zelfs want de jongste zomers was het voor heel wat bewoners onmogelijk geworden om op een zomerse avond in de tuin te zitten. Ook de horeca klaagde steen en been over de duizenden mugjes op hun terras. Vorige zomer werd zelfs de gemeentelijke noodtoestand uitgeroepen om het probleem te bestrijden. Sindsdien werkt de gemeente samen met het Koninklijke Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), Natuur en Bos Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg aan verschillende oplossingen.

“Er werden tests gedaan met verschillende insecticiden, maar die bleken niet efficiënt genoeg. De resultaten van de vallen zijn wel bemoedigend”, zegt Adwine Vanslembrouck van het KBIN. Vorige zomer werden tot 3.720 knijten per dag gevangen. De grootste populatie bevindt zich in het gebied Wijmeers.

Container met water en zeep

“In maart plaatsen we twee grote vallen van een nieuw type om de volwassen knijten snel te vangen. Er zijn meerdere populaties per jaar en als we de eerste snel kunnen vangen, is de kans op een buitensporige populatie nadien kleiner. Zo’n val bestaat uit een container van 2 op 4 meter gevuld met water en zeep. UV-licht moet de knijten naar die container lokken. Er komen ook extra kleinere vallen in de tuinen van de mensen die aan de overkant van de Schelde wonen. Zo vormen we een gordel om verdere verspreiding tegen te gaan”, zegt Adwine. “We gaan ook hennep in het gebied aanplanten. Dat zou de knijten verjagen. Het is zeker de moeite om dit te proberen”.

Extra geulen in Wijmeers

Naast het plaatsen van vallen, wil De Vlaamse Waterweg ook extra geulen graven in het gebied. Vorig jaar werd al een geul tussen het gebied en de Schelde gegraven. Knijten leggen hun eitjes in slib. Door een extra geul loopt het gebied sneller onder water en spoelt het slib weg. “In 2020 graven we nog bijkomende geulen in het midden en het oosten van het gebied”, zegt Michael De Beuckelaer van De Vlaamse Waterweg. Er wordt verwacht dat de problematiek zal verminderen zodra het gebied zich verder ontwikkelt en het wilgenvloedbos er groeit. Daardoor komt er minder slib en dus minder muggen.