Twee besmette bewoners Molenkouter kunnen virusvrij terug naar vertrouwde kamer Didier Verbaere

09 april 2020

23u08 0 Wichelen Na weken vol negatief nieuws, tientallen besmettingen en helaas ook negen doden, kan het woonzorghuis Molenkouter in Wichelen gelukkig ook eens positief nieuws de wereld in sturen. “Twee bewoners uit de speciale COVID unit gingen virusvrij en opgelucht terug naar hun vertrouwde kamer”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN).

“Zowel voor hen, voor hun families als voor het personeel is dit een lichtpunt dat moed geeft om verder te vechten. Het aantal besmettingen lijkt te stabiliseren. De afgelopen dagen testte 1 bewoner en 2 collega’s positief. Een andere bewoner uit de unit werd opgenomen in het ziekenhuis”, zegt Kenneth.

“De beloofde testkits werden vandaag geleverd. Vrijdag worden alle bewoners en personeelsleden die nog niet positief getest zijn, opnieuw getest op basis van de juiste handleiding. Op die manier kunnen we een volledig beeld krijgen van de huidige situatie. Van zodra we de resultaten kennen, geven we een nieuwe update”, belooft Kenneth.

“Uit respect voor onze lokale helden vragen we aan iedereen om zich strikt te blijven houden aan de richtlijnen. Op die manier draagt elke Wichelse burger zijn steentje bij.”

