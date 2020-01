Treinverkeer onderbroken tussen Gent, Aalst en Dendermonde Didier Verbaere

31 januari 2020

13u57 58 Wichelen Het treinverkeer op de lijnen tussen Gent Sint-Pieters en Aalst en Gent en Dendermonde is momenteel onderbroken door een breuk in de bovenleiding in Schellebelle.

Een vrachtwagen raakte er rond 13 uur de bovenleidingen aan de overweg in Schellebelle. Hierdoor is er geen treinverkeer meer mogelijk. Ook de overweg is dicht. “We verwachten dat er voor 18 uur geen verkeer meer mogelijk is. Er worden vervangbussen ingelegd”, meldt de NMBS.