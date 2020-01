Treinverkeer onderbroken door ongeval in Schellebelle Redactie

22 januari 2020

09u51 194

Het treinverkeer treinverkeer tussen Gent-Sint-Pieters en Dendermonde en en Gent-Sint-Pieters en Aalst is onderbroken na een persoonsongeval in Schellebelle. Om 6 uur woensdagochtend kwam een persoon onder een trein terecht. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. De NMBS raadt aan om te reizen via Lokeren en Denderleeuw. Er is ook een vervangbus voorzien.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.