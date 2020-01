Treinverkeer hervat na ongeval in Schellebelle Redactie

22 januari 2020

Het treinverkeer treinverkeer tussen Gent-Sint-Pieters en Dendermonde en en Gent-Sint-Pieters en Aalst was de hele voormiddag onderbroken na een persoonsongeval in Schellebelle. Om 6 uur woensdagochtend kwam een persoon onder een trein terecht. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. “Omstreeks 12.15 uur kon het treinverkeer opnieuw hervat worden”, meldt Thomas Baeken van Infrabel.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.