Tientallen siervogels ontsnappen aan de vlammen bij brand in paardenstal Didier Verbaere

30 maart 2020

20u29 76 Wichelen Bij een hevige brand in een paardenstal van Etienne Van Malderen aan de Wanzelesteenweg 106 in Serskamp, konden maandagavond omstreeks 18 uur tientallen siervogels aan de vlammen ontsnappen. De brand ontstond na een kortsluiting.

De brand ontstond door een kortsluiting aan een elektrische leiding in de paardenstal achteraan de woning van Etienne Van Malderen. Het was zijn buurman en broer Bert die de brand opmerkte. “Ik zat televisie te kijken toen ik een zwarte rook zag. Ik ben meteen een tuinslang gaan halen om te blussen in afwachting van de hulpdiensten”, zegt voormalig schepen Bart Van Malderen. Hij kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen en ook een jeep en een koets konden door de familie uit de brandende stal worden gered.

Het vuur sloeg wel over naar enkele volières tegen het gebouw. Daarin houdt Carine, de vrouw van Etienne, tientallen siervogels, kanaries en Japanse Nachtegalen. Enkele overleefden de hitte niet maar het grootste deel van de vogels kon ontsnappen aan de vlammen. De familie hoopt ze de komende dagen te lokken met eten en opnieuw te vangen.

Een zwarte rookpluim was in de wijde omgeving te zien. “Het vuur was hevig door het kunststoffen dak en andere materialen in de schuur maar we hadden het vrij snel onder controle”, zegt postoverste Eric Trogh. “We konden ook vermijden dat een gasfles in de stal de lucht invloog. Het gaat om een accidentele brand na een kortsluiting” Ook de brandweer van Lede kwam ter plaatse.