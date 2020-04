Tiende overlijden in Woonzorghuis Molenkouter Didier Verbaere

10 april 2020

19u01 0 Wichelen Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen moest vrijdagmiddag opnieuw afscheid nemen van een bewoner. Dat is reeds het tiende slachtoffer in het rusthuis.

“Rond de middag hebben we opnieuw afscheid moeten nemen van een bewoner, deze keer in de nieuwe unit van de beschermde afdeling Suikerstraat. In totaal zijn er nu 10 coronagerelateerde overlijdens in ons woonzorgcentrum. We leven als huis intens mee met de families”, laat burgemeester Kenneth Taylor weten.