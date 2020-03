Thuisverpleegster die vermoorde cafébaas vond getuigt in assisen: “Al veel doden gezien, maar nog nooit iemand die vermoord is” Wouter Spillebeen

09 maart 2020

17u45 0 Wichelen In de assisenzaak rond de In de assisenzaak rond de roofmoord op de Serskampse cafébaas Ernest Lalmant (81) heeft de thuisverpleegster die het slachtoffer vond vandaag haar verhaal gedaan. Andere getuigenissen waren van politiemedewerkers die de bekentenissen die beschuldigde Davy Danneels vrijdag aflegde bevestigen.

Op 31 oktober trof de thuisverpleegster de cafébaas dood aan in zijn woning naast het café Cabana in de Wanzelesteenweg. De avond ervoor werd hij het slachtoffer van brutale overvallers die hem knevelden, tape rond zijn nek aanbrachten en hem klappen gaven met een beitel. De cafébaas overleed aan zijn verwondingen.

De thuisverpleegster en haar collega’s zorgden al acht jaar voor Ernest. “Hij was gezond voor zijn leeftijd”, verklaarde ze. “Hij was een zeer aimabele en vriendelijke man. Op de dag van de feiten ben ik rond 8 uur ’s morgens binnen gegaan. Het lichaam lag dwars in het portaal. Ik ben heel erg geschrokken en liet alles vallen. Ik zag meteen bloed, zijn benen waren met ducttape vastgebonden. Ik heb heel voorzichtig gevoeld of er een hartslag was, maar dat was niet het geval. Ik heb dan onmiddellijk gebeld naar de politie. Ik had al verschillende doden gezien, maar nog nooit iemand die vermoord is.”

Zendmast

De politie kwam op het spoor van Mario Van Vaerenbergh, die eerder al veroordeeld was voor diefstallen en wiens ouders naast het slachtoffer woonden. In zijn opslagplaats werd de buit van de roof in het café teruggevonden. Uit een onderzoek naar zijn telefoonverkeer kwam de tweede beschuldigde, Davy Danneels in beeld. Hij legde vrijdag al bekentenissen af in het hof van assisen. Die bekentenissen worden ondersteund door het telefonieonderzoek, waaruit bleek dat beide verdachten zich tijdens de roof onder de zendmast bevonden van de plaats waar de feiten plaatsvonden. Dat verklaarden de speurders die het onderzoek leidden.