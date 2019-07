Tapwagen met gratis bier voor verjaardag De Markoen Didier Verbaere

01 juli 2019

17u16 0 Wichelen Tom Coppiters en Vicky De Coninck vieren woensdag hun eerste verjaardag in het populaire café De Markoen in Wichelen. Voortaan tapt het koppel speciaalbieren uit vijf kranen. Maandag en dinsdag zijn de sluitingsdagen en wordt de toog vernieuwd.

De Markoen is al tientallen jaren de vaste stek voor heel wat clubs in Wichelen. Tom uit Gijzegem en Vicky, geboren en getogen in Schellebelle, namen vorig jaar het roer in handen. Sindsdien investeerden ze al heel wat in de zaak. “Tegen woensdag moet de nieuwe toog er staan en verruimen we het aanbod met vijf bieren van het vat. De buitenbar werd onlangs vernieuwd en er komt een grotere speeltuin en een beachbar achter het terras”, legt Tom uit. “We willen een zaak zijn waar jong en oud zich thuis voelt”, vult Vicky aan.

Nochtans is de toekomst van De Markoen nog onduidelijk. De gemeente, eigenaar van het café, bekijkt nog wat ze met het gebouw zal doen. “We zijn nog in onderhandeling met het gemeentebestuur en hopen hier nog vele jaren te blijven”, besluit het koppel. Woensdag opent De Markoen om 10 uur. Om 19 uur is er een feestje en komt de brouwerij langs met een tapwagen en gratis bier.