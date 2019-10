Superfans verklaren hun liefde voor FC De Kampioenen : Vincent heeft een Boma-fanclub Fien Tondeleir

23 oktober 2019

10u02 0 Wichelen De bomma is gek van Boma, de professor recenseert de eerste acht seizoenen en zelfs over de landsgrens liggen ze nog altijd in een deuk met de fratsen van Marckse en Xavier: “Die goeie Vlaamse humor vind je nergens.” De bomma is gek van Boma, de professor recenseert de eerste acht seizoenen en zelfs over de landsgrens liggen ze nog altijd in een deuk met de fratsen van Marckse en Xavier: “Die goeie Vlaamse humor vind je nergens.” Superfans verklaren hun liefde voor FC De Kampioenen. Vincent Venneman (25) uit Wichelen heeft een Boma-fanclub.

Friturist Vincent weet het nog goed, de dag dat hij uitkwam, in 2017: de Bomaworst. “Het is een droom dat ik de worsten van mijn favoriete personage nu ook kan verkopen”, zegt hij, “net als de Kampioenenballetjes.” Ooit stond er op zijn toonbank een spaarpotje van FC De Kampioenen, maar dat werd gestolen. “En dus bewaar ik al mijn Kampioenenspullen thuis. Het staat wel allemaal een beetje op elkaar gepropt in de kast, maar ik heb geen plaats om ze uit te stallen.”

Zijn fascinatie begon een viertal jaar geleden. Sindsdien checkt Vincent elke dag tweedehandssites op zoek naar pronkstukken en loopt hij rommelmarkten af, vooral voor spullen uit de allereerste seizoenen. “Ja, ’t is allemaal redelijk extreem. Met enkele vrienden hebben we intussen zelfs een kleine Boma-fanclub waar we weetjes delen.”