Stokerij Rubbens schakelt over van jenever op ontsmettingsalcohol voor medische sector: “Maar er is nog jenever genoeg in voorraad” Didier Verbaere

17 maart 2020

15u18 276 Wichelen Bij stokerij Rubbens in Wichelen wordt de productie van jenever stilgelegd en overgeschakeld op ontsmettingsalcohol voor de medische sector. “Na de uitbraak van het corona-virus willen we onze productielijn en reserves ter beschikking stellen om de medische wereld te hulp te schieten”, zegt Hendrik Beck, zoon van zaakvoerder Dirk van Stokerij Rubbens op Bohemen.

“Door de omschakeling kunnen we vanaf vandaag gedenatureerde alcohol leveren aan ziekenhuizen, artsen, apothekers en overheden. Dit product zal standaard in hoeveelheden van 5 en 10 liter beschikbaar zijn voor de medische sector. En enkel voor de medische sector. Het is niet de bedoeling dat particulieren of bedrijven bestellingen plaatsen”, aldus Dirk.

Deze week moet de eerste 50.000 liter klaar zijn. “We zetten hiervoor tijdelijk de productie van onze jenevers stop. Maar voor de liefhebbers. Er is nog genoeg in voorraad. We willen ook het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten danken om ons zo snel toelating te geven om dit te doen. We willen als bedrijf solidair zijn om samen deze gezondheidscrisis de baas te kunnen.”De medische sector kan voor info en bestellingen mailen naar info@rubbens.be