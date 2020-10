Sociaal Huis ontruimd na antrax-alarm door verdachte poederbrief Didier Verbaere

06 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Wichelen Het Sociaal Huis in Wichelen werd dinsdagavond omstreeks 18.30 uur ontruimd nadat een advocaat er zich aan het onthaal van het politiekantoor aanbood met een verdachte poederbrief. Daarop trad het antrax-alarm in werking en werden zo’n honderd personeelsleden en bezoekers via een nooduitgang naar buiten geleid. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de verdachte brief op te halen.

Omstreeks 18.30 uur bracht advocaat Eric Van Hauwermeiren een brief met verdacht wit poeder naar het politiekantoor in het Sociaal Huis op het Oud Dorp in Wichelen. De man had de brief bij hem op kantoor aan de Dendermondsesteenweg in de bus gevonden. Het is niet de eerste keer dat de advocaat een soortgelijke brief in de bus kreeg. Begin dit jaar werd ook de praktijk van zijn dochter geviseerd. Alles draait vermoedelijk om een conflict tussen de advocaat en één van zijn misnoegde tegenpartijen. Maar wie de afzender is, is tot op heden nog niet bewezen.

Niet verstandig

“Op dinsdagavond zijn de diensten tot 20 uur open en het was hier bijzonder druk. We hebben meteen het antrax-alarm in werking gesteld en alle aanwezigen in het Sociaal Huis naar buiten geleid”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). In het verleden bleek er nooit een schadelijke zending in de brieven te zitten.

Wat ik onbegrijpelijk vind, is dat de man de brief naar hier bracht. Hij kent de procedures en wist de gevolgen Kenneth Taylor, burgemeester Wichelen

“Maar we kunnen uiteraard geen risico’s nemen. Het Sociaal Huis werd afgesloten. En de Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de brief op te halen en te analyseren. Wat ik onbegrijpelijk vind, is dat de man de brief naar hier bracht. Hij kent de procedures en wist de gevolgen. Nu zijn er twee plaatsen gecontamineerd, want ook het kantoor van de advocaat is afgesloten. Ik vind het uiteraard vervelend dat hij geviseerd wordt. Maar dit was geen verstandige zet”, besluit Kenneth. Omstreeks 20.30 uur was de verdachte brief in verzekerde bewaring genomen en werd het alarm opgeheven.

Reeds jaren geviseerd

Advocaat Eric Van Hauwermeiren wordt al jaren geviseerd. Er zijn vermoedens naar de dader maar er loopt een gerechtelijk onderzoek naar verschillende pistes. In 2017 kwam een paard van de advocaat in verdachte omstandigheden om het leven en werden spijkers gestrooid rond zijn wagen. Naast vijf poederbrieven, zijn er minstens 30 feiten van vandalisme, dreigementen en stalking. “Het onderzoek is nog steeds lopende. Door de aanstelling van een nieuwe onderzoeksrechter en ziekte van een diensthoofd bij de recherche en door het feit dat er steeds nieuwe feiten aan het dossier worden toegevoegd, kan het nog wel even duren eer er resultaat is”, zucht Eric Van Hauwermeiren.