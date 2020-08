Sluikstort en verborgen kamp in bos Serskamp Didier Verbaere

16 augustus 2020

18u05

In een bos in Serskamp is een verborgen (speel)kamp maar ook een heus sluikstort ontdekt. De info werd doorgespeeld aan de lokale politie die de zaak onderzoekt.



