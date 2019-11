Sint-Maarten bezoekt kleuters die hem slaapplaats bezorgden in De Kleurenboog Didier Verbaere

08 november 2019

De kleuters van De Kleurenboog in Wichelen kregen vrijdagochtend cadeautjes van Sint-Maarten en zijn Zwarte Pieten. De Sint was goedgeluimd en uitgerust nadat hij een hele week onderdak had gekregen in de school.

Begin deze week kregen de kleuters een speciale brief op school. “Het kasteel van de Sint was onder water gelopen nadat de pieten de kraan vergaten uit te zetten. Dus zorgden de kleuters voor een oplossing. Ze bouwden een echte Sint-slaapkamer en zorgden voor onderdak”, legt juf Natalie uit. Deze ochtend kwamen alle kleuters bij hem langs in zijn kamer waar ze pakjes en snoep kregen van de Sint.