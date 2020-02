Schouwbrand tijdens stormweer Koen Moreau

09 februari 2020

15u58 4 Wichelen De vrijwilligers van brandweerpost Wichelen moesten zondagmiddag de hoogte in voor een schoorsteenbrand in de Statiestraat.

Na verschillende oproepen voor stormschade moest brandweerpost Wichelen zondag rond 15 uur ook nog het dak op omwille van een schoorsteenbrand in de Statiestraat. De brandweer kreeg alles gelukkig snel onder controle. Niemand raakte gewond.

In de voormiddag werden aan de watermolen in de Bruinbeke brandweerduikers ingezet. Zij moesten helpen om enkele belandde bomen weg te halen die in de beek belandden en voor een wateropstopping zorgden. Verder waren er nog heel wat kleineren interventies. De brandweer sloot ook preventief alle bossen in Schellebelle, Serskamp en Wichelen voor het publiek.

Wie hulp nodig heeft voor niet-levensbedreigende situaties kan contact opnemen via het nummer 1722 of via het e-loket van de Hulpverleningszone Zuid-Oost.