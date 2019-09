Schoolroutekaart brengt veilige wegen maar ook knelpunten in Wichelen in kaart Didier Verbaere

13 september 2019

16u54 0 Wichelen In basisschool De Belhamel in Schellebelle werd vrijdagnamiddag de Schoolroutekaart Wichelen voorgesteld. De gemeente Wichelen en de Provincie bracht de veiligste (fietsroutes) naar school en jeugdverenigingen in kaart maar wijst ook op mogelijke knelpunten en gevaarlijke plaatsen.

“Met deze schoolroutekaart willen we de kinderen aanmoedigen de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken”, zegt schepen Kristof De Smet (SAMEN). De kaart geeft een overzicht van de veilige fietsroutes en fietswegen, markeert plaatsen die bijzondere aandacht vragen en biedt handige informatie aan over fietsuitrusting. Er staan ook tips over het verkeersreglement en over veilig fietsen op en geeft een overzicht van de aanwezige bus- en treinverbindingen. Ze is zowel op papier als digitaal te raadplegen.

“Het is de 34ste schoolroutekaart in 43 van de 60 gemeentes in Oost-Vlaanderen. De bestaande kaarten worden ook regelmatig aangepast naargelang er nieuwe fietspaden worden aangeled of wegenwerken worden uitgevoerd. We bekijken samen met de gemeente en het Vlaams Gewest om de gevaarlijkste punten aan te passen”, zegt gedeputeerde Riet Gillis van de Provincie.