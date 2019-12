Schellebels mannenkoor en Lady Belles houden het warmste kerstconcert in kerk Schellebelle Didier Verbaere

17 december 2019

14u51 14 Wichelen Afgelopen weekend liep de Sint-Jansonthoofdingskerk van Schellebelle tweemaal vol voor het eerste gezamenlijke kerstconcert van het Schellebels Mannenkoor (SMAK) en de Lady Belles. De opbrengst, meer dan 8.000 euro, wordt tijdens De Warmste Week op 22 december overhandigd aan Villa Vief.

“Wat begon met een wild idee, groeide uit tot een onverhoopt succes! Beide concerten waren in een mum van tijd uitverkocht. Beide koren brachten een gemengd repertoire van popliederen, echte cantusliederen tot traditionele kerstliederen maar overgoten met een eigen sausje. En Amazing Grace met als afsluiter de doedelzak solo was voor velen een waar kippevelmoment”, zegt Dominique Maes.

Villa Vief

De opbrengst van het kerstconcert gaat naar Villa Vief. Momenteel staat de teller op zo’n 8.000 euro. Ook de collega’s van De Derde Oever organiseerden een café in de pastorij. Zij schenken hun opbrengsten aan deze actie. Een van de deelnemende families, Yves en Ann De Meerman Vernimmen en hun dochter Jasmien kwamen wat uitleg te geven over het project. “Villa Vief vzw is een project opgericht door een aantal enthousiaste ouders van kinderen met een matig verstandelijke beperking. Het doel is om ervoor te zorgen dat hun kinderen in een eigen huis met de nodige begeleiding zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.”