Schellebellemoord: ‘peetvader’ Prosper milder gestraft in beroep Jeffrey Dujardin en Wouter Spillebeen

18 juni 2019

10u56 2 Wichelen In het Gentse hof van beroep zijn de straffen uitgesproken in de zogenaamde Schellebellemoord. Prosper Van der Borght (78), die in het ziekenhuis ligt, heeft in beroep een celstraf van 23 jaar gekregen nadat hij de opdracht gaf om zijn zoon Eddy (37) te vermoorden. Prosper kreeg 26 jaar in eerste aanleg. Schutter David C. en dochter Berlina krijgen 21 jaar cel en de wapenleverancier, die het kleinste aandeel had in de huurmoord, werd vrijgesproken.

“Er was duidelijk een plan beraamd om Eddy Van Der Borght te vermoorden”, zei de voorzitter bij het voorlezen van het arrest. David C. werkte mee om de wens van Prosper te volbrengen, hij ging op zoek naar wapens en mensen die konden helpen. Voor het hof staat ook vast dat Berlinda Van Der Borght ook wist van het plan, zij was mededader. Ze haalde ook het geld af om de schutter te betalen.”

“Dit is een hallucinant dossier.” Zo begon Jef Vermassen, de advocaat van de nabestaanden van Eddy Van der Borght aan zijn pleidooi bij de behandeling. Niemand zou hem tegenspreken. De zieke en demente Prosper werd veroordeeld tot een celstraf van 26 jaar omdat hij samen met zijn dochter Berlinda, met wie hij een incestueuze relatie had, de moord op zijn eigen zoon Eddy beraamde. Daarvoor vroeg hij hulp van David C., de vriend van zijn kleindochter, die financiële moeilijkheden had en op zijn beurt een wapenleverancier vond. Ook een heroïneverslaafde vriendin van C., Sabrina V. die beweerde dat ze goed kon schieten, werd bij het moordplan betrokken.

Een eerste moordpoging mislukte toen de kogel die voor Eddy bedoeld was in een deurstijl terechtkwam. De tweede keer, op 11 juli 2011, was het wel raak. Maar waarom hadden de beklaagden de moord beraamd? “Hij vroeg altijd maar geld, geld, geld”, liet Prosper optekenen. Daarnaast beweren ze dat Eddy gewelddadig was.

Iedereen wijst naar iedereen

De verdediging bleef bij de stelling dat Eddy de moord had uitgelokt door zijn eigen agressieve gedrag, ook al had het vonnis van de eerste rechter al brandhout gemaakt van die bewering. “Hij had misschien een kort lontje, maar waar is het bewijs dat hij ooit iemand sloeg?”, reageerde Vermassen. “Ze proberen de rollen om te draaien”, volgens Vermassen. “Ze maken van het slachtoffer een dader en van de daders slachtoffers. Ze waren te laf om de moord zelf uit te voeren en hebben er dus voor betaald.”

Bij de pleidooien in beroep was Prosper niet aanwezig wegens gezondheidsproblemen. De andere beklaagden wezen met de vingers naar elkaar en probeerden hun eigen aandeel in de moord zo klein mogelijk te doen lijken. Zo beweerde David C. dat hij onder druk gezet werd door Prosper en Berlinda, die dreigden om het kind af te nemen dat C. met de kleindochter van Prosper had. Sabrina V. zei dat C. misbruik maakte van haar kwetsbare situatie als verslaafde en Berlinda wees op haar beurt naar Prosper en diens kleindochter, die tijdens het onderzoek buiten vervolging werd gesteld.

Het Openbaar Ministerie vroeg om voor zo goed als alle beklaagden de bevestiging van de eerste straf uit te spreken. David C. kreeg in eerste aanleg 24 jaar cel, Prosper kreeg 26 jaar, Berlinda 24 jaar en de wapenleverancier, die het kleinste aandeel had in de huurmoord, kreeg 8 jaar cel. Enkel voor Sabrina, die intussen stappen gezet heeft om haar leven te beteren, vroeg het OM een lagere straf van 15 jaar in plaats van de 18 jaar die in eerste aanleg werd uitgesproken. Die strafvermindering kreeg ze. Ook de andere beklaagden moeten drie jaar minder naar de cel dan in eerste aanleg werd uitgesproken omdat de redelijke termijn intussen verstreken is. De wapenleverancier wist volgens het hof niet van de moord af en is vrijgesproken.