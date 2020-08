Schellebelle kermis met optredens Bellerock en Elite koers dames Didier Verbaere

25 augustus 2020

15u38 0 Schellebelle Vzw Bellerock, het gemeentebestuur van Wichelen en De Wielkeszuigers organiseren dit weekend een kermisweekend in Schellebelle met optredens en een Internationale wielerwedstrijd voor vrouwen elite.

Schellebelle moest het dit jaar stellen zonder Potjesmarkt maar krijgt nu toch een klein feestweekend. Op zaterdag 29 augustus kan je op het Dorpsplein genieten vanaf 18 uur van optredens van Lieve (Ierse Folk), Red Marbles en A Grey Tonight. Op zondag start het programma om 15 uur met Combello, The Ubforgettables, Les Champs Montagneux Au Bord de L’escaut en @Vundum.

En op maandag 31 augustus is er de Grote Prijs Euromat/Eco-Struct Dames Elite 1.2 in Schellebelle. De internationale UCI-wedstrijd is een organisatie van de Wielekeszuigers van 15 rondes op een gesloten parcours van 8 kilometer. Er doen heel wat grote ploegen waaronder een Nationale Selectie, Lotto Soudal Ladies en de Top Girls Fassa Bortolo en deelnemers uit 23 landen. Met start en aankomst op het Dorp om 15 uur. Het aantal aanwezigen in de start en aankomstzone is beperkt tot 400 met verplicht mondmasker.