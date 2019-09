Sandra Bekari te gast in Stokerij Rubbens Didier Verbaere

16 september 2019

17u20 2 Wichelen Sandra Verhofstadt haalt samen met Andy De Grootte en Liesbeth Schollaert op vrijdag 25 oktober Sandra Bekkari naar Stokerij Rubbens in Wichelen op een Pure Privilege party. Gezond feestje!!

“Sandra Bekkari, auteur van bestseller “Nooit meer Diëten” en voedingsdeskundige, zal in Zaal Rubbens een inspirerende healthy & lifestyle lezing geven met de Pure Privilege Party als afsluiter”, zegt Sandra.

“Sandra start met een uiteenzetting van Sandra over de “Sana-methode”: een presentatie met tal van praktische tips en voorbeelden hoe ook jij op een eenvoudige en haalbare manier je doel kan bereiken, terwijl je kan blijven genieten van lekker eten. Deze keer geen hip “jojo-dieet”, maar slimme aanpassingen in je levensstijl, die je snel energieker doen voelen. Zelf op een avondje uit moet je kunnen genieten en laat ze jullie graag proeven van verschillende hapjes en passende wijnen”, aldus Sandra.

Na de uiteenzetting kan je even gezellig babbelen en is er de Pure Privilege Party met DJ Andy, Champagne en wijnbar. Snel zijn want de plaatsen zijn beperkt. Je kan ook enkel inschrijven voor de party. Die start na de signeersessie om 21 uur. Info op www.pureprivilege.be.