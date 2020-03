Samen veilig aperitieven? Buren van Hoogstraat tonen hoe het moet Didier Verbaere

22 maart 2020

14u51 1 Wichelen Buurtbewoners van de Hoogstraat in Schellebelle verzamelden zondagmiddag op veilige afstand van elkaar op het jaagpad langs de Schelde om ‘samen’ te aperitieven. Ze zoeken ook een alternatief voor het jaarlijkse straatfeest dat in het water dreigt te vallen.

Neen, de coronacrisis drijft voorlopig geen wig tussen de goede verstandhouding van een aantal buren van de Hoogstraat in Schellebelle. Al twee jaar lang organiseren ze samen ook een straatfeest in de straat. En wekelijks kwamen ze ook samen om een glas te drinken. “Dat blijven we doen maar nu op veilige afstand”, zegt Caroline Hoedemakers. Zij verzamelde zondagmiddag de buren op de Scheldedijk voor een hapje en een drankje. Ook vanop de balkons bij een aanpalende meergezinswoning werd het glas geheven.

“We bekijken nu ook of er een alternatief is voor ons derde straatfeest dat eind april hoogstwaarschijnlijk niet zal plaatsvinden. We hopen dat de Vlaamse Waterweg ons toestemming geeft om hier een klein feestje te organiseren. Het brengt de buurt samen”, klinkt het. Ook volgende zondag plannen ze een ‘veilige’ aperitief op de Scheldedijk.