Sam speelt 60 uur tapbiljart voor MS Liga: “Dokter meet continu mijn hartslag en bloeddruk” Didier Verbaere

10 december 2019

13u14 20 Wichelen Sam De Sutter (35) krijt komend weekend zijn keu extra blauw voor een tapbiljartmarathon van 60 uur in Café Piranha op het dorp van Schellebelle. Op zaterdag 14 december kan je er de hele dag terecht voor spaghetti à volonté. De opbrengst gaat naar de MS Liga.

Café Piranha steunt de Warmste Week en de MS liga met een groot spaghettifestijn op zaterdag 14 december. Van 12 tot 23 uur kan je er doorlopend terecht. Inschrijven kan in het café. Sam De Sutter start op vrijdag om 9 uur ’s ochtends aan een biljartmarathon van 60 uur. “Ik speel al eens graag een potje en wou mijn steentje bijdragen. De vader van uitbaters Frank en Iris overleed in 1988 aan MS. De opbrengst gaat naar de MS Liga voor wetenschappelijk onderzoek”, zegt Sam.

1 euro

Je kan Sam 60 uur lang uitdagen voor een wedstrijd tapbiljart aan 1 euro of een grotere vrije bijdrage. “De bedoeling is om 60 uur continu door te spelen met 5 minuten pauze per uur. Alles gebeurt onder begeleiding van een dokter die mijn hartslag en bloeddruk komt meten. Ik ben al volop aan het trainen voor de uitdaging”, lacht de werknemer van een houtbedrijf. Iedereen welkom van vrijdag 9 uur tot zondag 21 uur.